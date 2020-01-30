В Ливане задержаны бизнесмены из Петербурга. Их подозревают в похищении человека

Петербургские предприниматели Игнат Фурман и Вадим Коврижных задержаны во время деловой командировки в ливанскую столицу Бейрут. В письме российским дипломатам они пожаловались на избиение, кражу вещей и огульные обвинения.

Об аресте Фурмана и Коврижных «Фонтанке» 29 января сообщили их близкие. В подтверждение они прислали подписанное бизнесменами письмо российским дипломатам с просьбой о помощи.

Из текста следует, что петербуржцев задержали 17 января, «зверски избили», похитили личные вещи стоимостью более 1000 долларов и наличность и поместили в тесную камеру. На площади 37 квадратных метров ютятся двадцать человек, из еды — плошка риса или фасоли на всех, пишут арестанты.





В телефонном разговоре с «Фонтанкой» сестра Игната Фурмана Софья Телеш уточнила, что её брат и Коврижных занимались поставками продуктов питания и сигарет из Ливана, и последняя их командировка была связана с попыткой вернуть деньги за товар, оказавшийся поддельным.

Вину в похищении человека Фурман и Коврижных не признают, считая задержание провокацией недобросовестных партнеров.

По словам сестры Фурмана, посольство России в Ливане осведомлено об аресте сограждан, но активность не проявляет.

Игнат Фурман в реестре юрлиц упомянут как бывший совладелец ликвидированных компаний «Калибр» и «Трио» (обе — торговля продуктами и табачными изделиями), а Вадим Коврижных — основатель частной охранной службы «КВС-Безопасность». Ее возглавляет бывший начальник УВД Приморского района Санкт-Петербурга Владимир Крецу.

На этой неделе, как уточнили «Фонтанке» родственники арестованных, должен состояться суд.