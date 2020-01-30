Спустя почти сотню лет у берегов Флориды нашли затонувшее в Бермудском треугольнике судно

У побережья штата Флорида в США найдены обломки затонувшего судна. Специалисты предполагают, что они могут принадлежать исчезнувшему при загадочных обстоятельствах пароходу Cotopaxi. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Newsweek 29 января.

Груженный углем пароход Cotopaxi покинул порт в городе Чарльстон в Южной Каролине и взял курс на Кубу 29 ноября 1925 года. На его борту находились 32 члена экипажа. Вскоре судно подало сигнал бедствия и пропало в районе Бермудского треугольника. Ни обломков, ни тел погибших найдено не было.

Загадкой исчезновения парохода занялись морской биолог Майкл Барнетту и историк Гай Уолтерс. В архивах учёные нашли информацию, что судно могло затонуть в районе порта Сент-Огастин, где и нашли обломки неизвестного корабля. Барнетт предположил, что на Беар-Рек затонул именно Cotopaxi.

Барнетт отправился на место кораблекрушения. Он измерил затонувшее судно и обнаружил, что его габариты совпадают с оригинальными планами Cotopaxi.





Позже Уолтерс нашел в Национальных архивах Нью-Йорка судебный иск семей членов экипажа к оператору Cotopaxi — компании Clinchfield Navigation. Они утверждали, что судно было непригодно для плавания. Президент компании возражал, что единственной причиной гибели парохода был сильный шторм у побережья Флориды, действительно упоминающийся в исторических погодных сводках.

Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.