Стало известно, кто первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram. Актеров и музыкантов обошел футболист

Футболист сборной Португалии и итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram. Об этом он сам сообщил 29 января.

«Ничего себе, 200 миллионов. Спасибо всем, что идете вместе со мной в этом путешествии изо дня в день», — написал Роналду.

На втором месте по количеству подписчиков — певица Ариана Гранде (173 млн), на третьем — актер Дуйн Джонсон (170 млн).

Напомним, сегодня же стало известно, что Роналду заработал больше всех звезд с помощью своего Instagram – его доход в 2019 году составил около 3 млрд рублей. Португалец выступает за «Ювентус» с 2018 года, ранее он играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Является чемпионом Италии, двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Пять раз футболист получал «Золотой мяч».



