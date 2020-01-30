За угрозы Путину арестованы земляки смертника из петербургского метро

В Петербурге арестован второй предполагаемый участник иллюстрированной акции устрашения президенту. 22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов подозреваются в призывах к терроризму, они выходцы из одного города с исполнителем теракта в метро.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к ночи 29 января Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Парпиева под стражу на два месяца, до 27 марта.

Парпиев — правнук героя Сталинградской битвы Халила Расулова, выяснила «Фонтанка». В 2018 году его зачислили в архитектурно-строительный университет. Он и Ишматов переехали в Петербург из киргизского города Ош, откуда был родом смертник Акбаржон Джалилов, подорвавший себя в метро в апреле 2017 года. По этому делу приговорены к различным срокам, вплоть до пожизненного лишения свободы, одиннадцать человек.

По версии следствия, Парпиев и Ишматов нанесли на несколько зданий в Петербурге трафареты с изображением Путина и угрозами ему. Уголовное дело возбуждено по статье 205.2 УК «Призывы к террористической деятельности».



