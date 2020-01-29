«Чихаешь — сиди дома». Пресс-секретарь Путина рассказал о методах профилактики коронавируса в Кремле
График работы в Кремле очень напряженный, а если ты заболел, – главное — не заразить коллег. Об этом 29 января рассказал «Первому каналу» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Сюжет телеканала был посвящен предупреждению завоза и распространения в России китайского коронавируса.
«Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем», – заявил Песков.
Напомним, из-за риска распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Китаем и Россией ограничивается с 31 января — ходить будет только один поезд из Москвы в Пекин.
Справка:
Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. На сегодняшний день в Китае число заболевших достигает почти 6 тысяч. Жертвами вируса стали 132 человека, 104 выздоровели. Вследствие распространения вируса случаи заражения были зафиксированы в 15 странах: Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Россия в это число не входит: ни у одного пациента с подозрением на новый коронавирус заболевание не подтвердилось. Роспотребнадзор уверяет, что риск заражения невелик.