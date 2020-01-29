«Чихаешь — сиди дома». Пресс-секретарь Путина рассказал о методах профилактики коронавируса в Кремле

График работы в Кремле очень напряженный, а если ты заболел, – главное — не заразить коллег. Об этом 29 января рассказал «Первому каналу» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сюжет телеканала был посвящен предупреждению завоза и распространения в России китайского коронавируса.

«Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем», – заявил Песков.

Напомним, из-за риска распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Китаем и Россией ограничивается с 31 января — ходить будет только один поезд из Москвы в Пекин.



