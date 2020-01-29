Volkswagen будет поставлять электромобили сам себе

Немецкий концерн Volkswagen предполагает оригинальным способом избежать огромных штрафов за нарушение новых экологических правил Европейского союза. Поскольку пока что покупатели не очень охотно приобретают электромобили, если только это не Tesla, компания будет поставлять электромобили самой себе.

Крупнейший в мире автопроизводитель намеревается радикально расширить на всю Европу свою программу каршеринга, опробованную в Берлине, сообщает 29 января Fortune. Первоначально сервис под названием WeShare будет распространен на семь крупнейших европейских городов, включая Париж, Мадрид и Милан.

По оценкам самого VW, только в Германии число пользователей каршеринга может вырасти до 3,84 миллиона уже к 2022 году. Поэтому в планах концерна предоставить сервису 8400 электромобилей, то есть машин «с нулевым выбросом». Они должны компенсировать продолжающийся массовый выпуск автомобилей с ДВС и свести среднюю цифру выбросов по всему модельному ряду к величине, которая позволит избежать штрафов.

При этом «продажа самому себе», то есть собственно компании WeShare, позволит также наращивать выпуск и сбыт электромобилей, как минимум «на бумаге». А там, глядишь, и обычные покупатели подтянутся.





На данный момент ускоренную «электрификацию» автотранспорта подталкивают не только все более строгие экологические нормы, но и постоянно расширяющееся число европейских городов, в той или иной форме ограничивающих или даже полностью запрещающих эксплуатацию «загрязняющего» транспорта в городской черте. При этом обычные покупатели не спешат выстраиваться в очередь за электромобилями. Причин этому называется много: и гораздо более высокая цена, и недостаточно развитая и непривычная инфраструктура, и так называемый «range anxiety» (страх, что не хватит заряда батарей).

По статистике, хорошо продается только Tesla, поскольку эта марка воспринимается не просто как электромобиль, а как некий «транспорт из будущего». Поэтому даже такому гиганту, как Volkswagen, приходится изобретать способы, как не только больше производить электромобилей, но и больше продавать.