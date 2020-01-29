В Ульянке пенсионер на автобусе догнал «Форд». В больницу поехали четверо

Авария с участием автобуса произошла в Кировском районе Петербурга 29 января. Пострадали четыре человека.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в 19.35 у 56-го дома на проспекте Маршала Жукова 60-летний водитель автобуса «МАЗ» въехал во впереди идущий «Форд Фокус». В аварии получили травмы водитель легковушки и три его пассажира. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Автобус ехал без пассажиров.



