В Петербурге за угрозы Путину задержан 22-летний правнук героя Сталинградской битвы

«Фонтанка» выяснила подробности о двух гражданах России, задержанных за граффити с Владимиром Путиным. Иллюстративно-печатные призывы, приравненные к терроризму, вменяются 22-летнему правнуку героя Сталинградской битвы и его другу.

Фото: соцсети

По данным «Фонтанки», задержанный накануне Исломбек Парпиев приехал из киргизского города Ош в Петербург несколько лет назад. В 2018 году он был зачислен на бакалавриат по программе «Строительство» в Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Его мать в августе прошлого года попала в указ президента Киргизии о выходе из гражданства. Российский паспорт ей выдали десять лет назад.

Исломбек Парпиев с детства увлекался оружием, следует из размещенных в его аккаунтах в соцсетях фотоснимков.





Фото: соцсети

Парпиев — выходец из семьи прославленного военного. Кавалер орденов Красной звезды и Отечественной войны II степени Халил Муминович Расулов, тоже уроженец города Ош, был участником Сталинградской битвы. Прошел всю войну, награжден тридцатью медалями, в том числе «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Халил Расулов умер в мае 2019 года, статьи о нем опубликованы на сайте посольства Таджикистана в России, в газетах и на форумах.

Второй подозреваемый, 22-летний Мухаммадазиз Ишматов, значится среди участников Международного жилищного конгресса, который проходил в Петербурге в октябре 2019 года. Молодой человек зарегистрировался на мероприятие как ведущий специалист центра кредитования и страхования.

По версии следствия, в январе 2020 года Парпиев и Ишматов нанесли трафаретным способом изображения Владимира Путина с угрозами в его адрес. Уголовное дело возбудили по статье 214 УК «Вандализм». Из полиции материалы забрал Следственный комитет и добавил Парпиеву и Ишматову статью 205.2 УК «Призывы к террористической деятельности», сообщает 29 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Ишматову Октябрьским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта 2020 года, ходатайство в отношении Парпиева рассматривается», – уточнили в пресс-службе.