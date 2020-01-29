Начальник первой «Таврии» из Петербурга в Крым попал под американские санкции вместе с врио губернатора Севастополя

США расширили санкции против России, в санкционные списки добавлены восемь физических лиц и транспортная компания АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». Об этом 29 января сообщается на сайте Минфина США.

Под ограничения попал «Гранд Сервис Экспресс», поскольку он является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым. Кроме того, санкции вводятся против Александра Ганова — гендиректора компании и начальника первой «Таврии» из Петербурга в Крым, который отстал от нее. Напомним, Ганову пришлось догонять поезд на «Сапсане». Подробный репортаж о первом поезде в Крым читайте на «Фонтанке».

Отметим, кроме того США ввели санкции против врио губернатора Севастополя и председателя Законодательного собрания Севастополя Михаила Развожаева и Владимира Немцева, а также еще пяти физических лиц.



