Росреестр предлагает снять запрет на строительство в национальных парках

Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков. Об этом сообщается на сайте ведомства 29 января.

«Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков, а также необходимость законодательного урегулирования таких вопросов, как снятие запрета на предоставление земельных участков и введение возможности строительства социальных объектов и жилых домов в границах населенных пунктов. При этом очень важно соблюсти баланс интересов граждан и необходимость защиты дикой природы и уникальных природных комплексов», — отметил заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков.

По словам директора департамента недвижимости Минэкономразвития России Алексея Бутовецкого, изменения необходимо внести в закон об особо охраняемых природных территориях, в Земельный кодекс и в закон об охране окружающей среды. В частности, одним из главных вопросов является определение правового режима земельных участков, где расположены населенные пункты.

На данный момент территории в границах нацпарков находятся в собственности государства и не подлежат отчуждению из федеральной собственности. Вскоре поправки направят в Совет Федерации, чтобы в дальнейшем внести их в Госдуму.



