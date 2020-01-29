Россия ограничивает сообщение с Китаем из-за коронавируса. Остается только один поезд
Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией ограничивается с 31 января из-за риска распространения коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом по итогам заседания оперативного штаба правительства РФ вечером 29 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
До Пекина будет ходить один прямой поезд из Москвы, уточнила она. Кроме того, в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также ЕАО и Амурской области будет закрыта пешеходная и автомобильная граница с Китаем. Ограничение будет действовать до марта.
Напомним, 29 января стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Финляндии.
Справка:
Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. На сегодняшний день в Китае число заболевших достигает почти 6 тысяч. Жертвами вируса стали 132 человека, 104 выздоровели. Вследствие распространения вируса случаи заражения были зафиксированы в 15 странах: Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Россия в это число не входит: ни у одного пациента с подозрением на новый коронавирус заболевание не подтвердилось. Роспотребнадзор уверяет, что риск заражения невелик.