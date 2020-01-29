Россия ограничивает сообщение с Китаем из-за коронавируса. Остается только один поезд

Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией ограничивается с 31 января из-за риска распространения коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом по итогам заседания оперативного штаба правительства РФ вечером 29 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

До Пекина будет ходить один прямой поезд из Москвы, уточнила она. Кроме того, в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также ЕАО и Амурской области будет закрыта пешеходная и автомобильная граница с Китаем. Ограничение будет действовать до марта.

Напомним, 29 января стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Финляндии.



