Январь в Петербурге заканчивается минусом. Неву затягивает льдинами

Похолодание последних дней вносит зимние штрихи в январские пейзажи в центре Петербурга. Поверхность Невы затягивает льдом. Фото с набережных главной городской реки в редакцию «Фонтанки» прислали читатели 29 января.

Синоптики устойчивого минуса в Северной столице в ближайшее время не ожидают. Январь закончится тёплой для зимы погодой. 30 января столбик термометра поднимется до +1, ночью опустится до -4. 31 января в течение суток температура будет колебаться от -2 до -4.

Накануне космические разводы покрыли Мойку.



