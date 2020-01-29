«Человек из промышленников». Комитет по промышленности и торговле может возглавить Кирилл Соловейчик

Новым главой комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, вероятно, станет глава «Ленполиграфмаша» Кирилл Соловейчик. Об этом «Фонтанке» рассказали два информированных собеседника в правительстве Санкт-Петербурга. На этом посту он сменит Юрия Калабина, о переходе которого в федеральное правительство стало известно утром 29 января.

Связаться с самим Соловейчиком не удалось. Но источник в экономическом блоке правительства подтвердил, что он является основным кандидатом. «Есть четыре критерия, которым он соответствует, – говорит собеседник. - Человек должен быть из промышленников; приемлем для самого промышленного сообщества; должен иметь опыт госслужбы, чтобы знать процессы; и понимать политику власти в отношении в части научно-технических инициатив и требований федеральных властей». При этом официальный приказ еще не подписан.

Вице-губернатор Евгений Елин, курирующий комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, сказал, что есть несколько кандидатур, которые сейчас обсуждаются с Союзом промышленников и предпринимателей. Но наиболее вероятным претендентом является человек, который ранее работал на руководящих должностях в КЭРППиТ.

Всем этим характеристикам соответствует Кирилл Соловейчик. Он родился в 1975 году, окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 1998 по 2002 годы прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора в Санкт-Петербургском отделении Института Геоэкологии РАН.





В 2002 году Кирилл Соловейчик возглавил компанию «Соловушка», специализирующуюся на производстве программного обеспечения. В 2004 году стал первым заместителем генерального директора ОАО «Ленполиграфмаш», в 2006 году возглавил компанию. С 2010 по 2012 годы Соловейчик работал заместителем председателя КЭРППиТ. С апреля 2012 года занимает должность президента ОАО «Ленполиграфмаш». Одновременно является вице-президентом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Юрий Калабин пришел в Смольный в январе 2019 года, сменив на посту главы комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина. Сам чиновник сообщил «Фонтанке», что с 30 января он переходит в аппарат правительства на должность помощника вице-премьера и главы аппарата Дмитрия Григоренко.