Европарламент одобрил Brexit. Великобритания выходит из Евросоюза

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом 29 января вечером сообщает Reuters.

Документ поддержал 621 депутат, против выступили 49, 13 воздержались. Согласно договору, Великобритания покинет ЕС уже 31 января. Напомним, ранее соглашение подписал британский премьер-министр Борис Джонсон, также его одобрила королева Елизавета II. При этом до конца года будут действовать все нормы, регулирующие торгово-экономические отношения между сторонами. До 2021-го должно быть заключено новое торговое соглашение.



