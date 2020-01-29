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Город
29.01.2020 20:59
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«Хотим как в Солсбери». Рестораторы c Рубинштейна сплотились против «потребительского экстремизма» жителей в надежде поменять законы

Владельцы ресторанов на улице Рубинштейна в Петербурге создали объединение «Рубинштейн и Партнеры» для защиты своего бизнеса. Об этом на пресс-конференции 29 января сообщила координатор организации Елена Янишевская и вице-президент Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ретейла Артем Гудченко. В ходе презентации участники цитировали Сенеку, вспоминали НЭП и призывали жить «как в Солбсери».

На данном этапе «Рубинштейн и Партнеры» включает представителей 16 ресторанов (среди них группы The Hat Group, Smoke BBQ, Duo Band, Bekizer Family и др.), в течение года планируется увеличить число участников до 30. Юридически оформить статус ассоциации планируется в течение трех-пяти месяцев.

Основной задачей будет отстаивание интересов бизнеса через изменение федерального и местного законодательства, а также благоустройство улицы, которое поможет снизить остроту противостояния с жителями.

По словам Артема Гудченко, суммарно заведения стрит-ретейла в Петербурге занимают площадь 12,5 млн кв. м, что в четыре раза больше всех ТРК. Помещения на первых этажах жилых зданий — это 70% данного вида коммерческой недвижимости. Из-за поправок в жилищный кодекс, вступивших в силу в 2019 году, бизнес оказался под угрозой. А именно – теперь для любого изменения использования общедомового имущества необходимо получить согласие 100% собственников. Физически это невозможно: кто-то живет не по прописке, кто-то еще не вступил в права наследования, кто-то и вовсе может находится в местах лишения свободы. Между тем операции с общедомовым имуществом зачастую необходимы, чтоб выполнить требования надзорных органов — поставить вытяжку, организовать дополнительный вход и так далее. Такая ситуация способствует расцвету потребительского экстремизма, а также коррупции со стороны чиновников, считает Гудченко.


Рестораторы подтвердили, что проблемы актуальны. «Нет хуже тирана, чем освобожденный раб», – процитировал римского мыслителя Сенеку Андрей Федотов, директор сети «Бар Слона», комментируя активность жителей барной магистрали. По его словам, он сначала порадовался пробуждению гражданского сознания, но потом ужаснулся. «Это возврат к средневековью, когда люди стояли с топором на меже», – отметил он. На этом исторические примеры не иссякли. «Это террор и борьба с НЭПом. Мне не нравится ощущать себя нэпманом», – заявил Федотов. Но и вину перед жителями ресторатор тоже скрывать не стал. «Мы были наглые морды, не желающие выслушивать соседей. Делали [бизнес] нагло, огульно, дерзко, не оглядываясь на желания жильцов», – сказал он.

Но теперь ситуация должна измениться. В конце-концов, проблемы у рестораторов и жителей одни и те же, считает Артем Гудченко. Бизнесу, как и гражданам, не нравится отсутствие урн, гарцующие среди ночи лошади, громкая музыка, продажа шариков и запаркованность автомобилями.

Чтобы жизнь на улице Рубинштейна, наконец, наладилась, надо менять законодательство — как местное, так и федеральное, уверены в «Рубинштейн и Партнеры». В частности, ассоциация намерена обратиться в Законодательное Собрание Петербурга с просьбой инициировать корректировку в Жилищный кодекс и упразднить обязательное согласование со 100% собственников дома изменений в коммерческих помещениях, если таковые требует другие законодательные акты. Среди других идей – корректировка невыполнимых СанПинов.

По словам рестораторов, они готовы взять на себя согласование с городом дополнительных урн и организацию раздельного сбора мусора. Но других конкретных шагов, которые бы позволили снять напряженность, участники ассоциации назвать не смогли. По словам рестораторов, они, к примеру, пробовали бороться с курением под окнами, вешая запрещающие таблички, и ставили заграждения, мешающие парковке машин на тротуарах, но получали только штрафы за незаконное размещение элементов благоустройства.

Чтобы мотивировать чиновников поддерживать бизнес, предприниматели предлагают перенаправить их налоги в бюджет района. В пример они привели европейский опыт, в частности английского города Солсбери, достопримечательностью которого помимо знаменитого шпиля и дома Скрипалей является паб в доме 15 века. В России такое заведение сразу закрыли бы за несоответствие СанПинам и нормам безопасности. Местные же власти, хотя и проверяют его раз в месяц, но не выдают никаких предписаний, которые могли бы повредить бизнесу, поскольку заинтересованы в поступлении налогов, отметил Андрей Федотов.

Представителей жителей улицы Рубинштейна, которые также недавно заявили о создании общественной организации, и представителей Смольного на презентацию ассоциации рестораторов не позвали.

Ранее международная консалтинговая компания JLL сообщила, что в 2019 году на улице Рубинштейна закрылось 17 баров, ресторанов и кафе («Жиробас», «Скобари» «Varvara», «Винный шкаф» и др.), при этом открылось только девять новых заведений общепита (Noir, Nau, Hunt, Tent и др.). Но проблема не только в жалобах жителей, но и росте ставок аренды, отметили аналитики. Всего на улице, по разным оценкам, работает от 60 до 70 заведений. О конфликте общепита и жителей ранее подробно писала «Фонтанка».

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