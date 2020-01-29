Plutella xylostella. В США ученые испытали живое генетическое оружие

Об удачном завершении полевых испытаний генетически модифицированной капустной моли, также известной как Plutella xylostella, сообщили в корнуэльском университете в Нью-Йорке (США). По замыслу создателей, она должна встать на защиту сельскохозяйственных культур от вредителей, пишет 29 января портал Phys.org.

Ученые выпустили в дикие условия самцов капустной моли. Насекомое наносит значительный вред таким культурам, как капуста, брокколи, цветная капуста и рапс.

Подопытные «бойцы» являются носителями гена, препятствующего выживанию самок. Согласно стратегии борьбы с вредительством этого вида, модифицированные особи, спариваясь с самками, передают данный ген своему потомству. Он закрепляется в популяции и приводит к полному исчезновению моли.

Результаты предварительных исследований, проведенных в теплицах, весьма оптимистические. Они показали, что внедрение к вредителям таких генно-модифицированных самцов не только снижает общее их число, но и предотвращает развитие устойчивости к инсектициду.

Исследование корнуэльских ученых под руководством профессора Энтони Шелтона основано на методе стерильных (самоограничивающихся) насекомых. Он был разработан еще в 50-х годах прошлого века, но опыт с капустной молью первый, где была использована генная инженерия. Технология распространения среди животных или растений модифицированного человеком гена называется генным драйвом (gene drive). Ученые предполагают также использовать ее для уничтожения малярийных комаров.



