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Город
29.01.2020 20:35
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Смольный пообещал вернуть центр Курехина на Васильевский остров до 2022 года

Городские власти планируют, что реконструкция здания бывшего кинотеатра «Прибой» в Петербурге завершится в 2021 году. Там должен разместиться центр современного искусства имени Сергея Курехина. Об этом по итогам совещания в Смольном 29 января сообщает пресс-служба вице-губернатора Владимира Кириллова. 

Проекту реконструкции здания по адресу Средний проспект В.О, 93 по итогам обследования потребовалась корректировка проектной документации. По словам гендиректора компании-подрядчика «ПСБ «Жилстрой» Александра Желиостова, пе6реработанную документацию планируется до 20 мая представить на госэкспертизу. После ее утверждения станет понятна стоимость строительно-монтажных работ, а также объявят конкурс на выбор подрядчика.

Вице-губернатор, в свою очередь, заявил, что город обязан ввести центр в эксплуатацию не позднее 2021 года. Пока что центр располагается на Лиговском проспекте. После реконструкции площадь здания вырастет до 5,5 тысячи кв. метров. Пространство поделят на зрительный зал, помещения для артистов и персонала и выставочную зону.

Ранее предполагалось, что работы по реконструкции завершатся  еще в 2017 году. Пять лет назад город объявил соответствующий тендер, однако позднее подрядчик вышел из проекта. На тот момент реконструкция оценивалась в 890 млн рублей. 

Планы, о которых говорит Кириллов, закреплены документально в адресной инвестиционной программе комитета по строительству на ближайшие три года. Согласно ей, из 2,5 млрд рублей общей стоимости работ по реконструкции предстоит освоить еще 2,2 млрд. Из них 456 млн записаны на 2020-й год, остальное — на 2021-й. Исполнение АИП комитета по отрасли «Культура», куда попадает и центр Курехина, в 2019 году составило 71%.


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