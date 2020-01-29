Путин помиловал Нааму Иссахар, осуждённую за контрабанду наркотиков

Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 29 января.

"Указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в опубликованном документе.

25-летняя Наама Иссахар была задержана при транзите через Россию 9 апреля 2019 года. Она направлялась из Дели в Тель-Авив, когда в ее чемодане нашли около 10 граммов растительного наркотика. Израильтянку приговорили к 7,5 года колонии.

Перед визитом Владимира Путина в Израиль местные СМИ писали, что ради спасения свой гражданки Биньямин Нетаньяху готов пожертвовать историческим комплексом в Иерусалиме. Ранее Израиль отказался обменять Иссахар на гражданина России программиста Алексея Буркова.



