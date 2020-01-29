Мальчики - «ВКонтакте», девочки - в Instagram. Студенты вдвое больше остальных сидят в Интернете с мобильного

Средний объем потребления мобильного трафика у студентов российских вузов составляет 11,3 Гб в месяц против 5,8 Гб у остальных абонентов. Такие данные 29 января приводит в исследовании сотовый оператор «Билайн».

Аналитики отмечают, что девушки-студентки используют на 12% больше мобильного интернета, чем юноши. Сильно отличаются у них и предпочтения: если у студенток на первом месте по популярности (43% от общего объема) – Instargam, то у студентов – «ВКонтакте» (35%).

Из трех городских университетов, попавших в выборку (всего в нее попали 22 крупнейших российских учебных заведения) наибольшим объемом трафика пользуются учащиеся Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (10 426 Мб в месяц). Почти вровень с ними — студенты ИТМО (10 410 Мб), а вот СПбГУ сильно отстает по этому показателю — всего 8743 Мб.

Отличаются интересы студентов и в зависимости от вуза, в котором они учатся. Так тройка самых популярных приложений в Политехе – «ВКонтакте» (38%), Instagram (24%) и видеохостинги, в первую очередь Youtube (23%), Баланс интересов в СПбГУ: «ВКонтакте» – 45%, Instagram и видеохостинги — по 23%. Из общего ряда выбивается ИТМО: там лидирует Instagram (30%), за ним идут видеохостинги (29%) и лишь на третьем месте – «Вконтакте» – 26%.





Схожими привычками потребления трафика обладают молодые абоненты МТС. «На основе обезличенного анализа интернет-трафика абонентов МТС мы видим, что наибольшей популярностью у молодежи пользуются социальные сети («ВКонтакте», Instagram), мессенджеры (WhatsApp, Telegram) и контентные и стриминговые сервисы, такие как Youtube, Amediateka, МТС Music», – заявили в компании.

Лидирующие позиции соцсетей в МТС объясняют популярностью прямых эфиров и сториз у молодежи, а видеохостингов и стриминговых сервисов – удобством потребления контента с экрана смартфона.