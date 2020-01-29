Наталья Антюх больше не возглавляет смольнинский комитет по спорту

Наталья Антюх 29 января была освобождена от должности председателя комитета по физической культуре и спорту. Одновременно с ней Смольный покинул глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин.

Информация о кадровых решениях опубликована на сайте Смольного. Сообщается, что в спортивном комитете исполнять обязанности председателя будет замглавы Наталия Сафонова.

Об уходе Калабина в аппарат федерального правительства «Фонтанка» сообщала ранее. Вместо него руководить комитетом временно будет заместитель председателя Алексей Яковлев.

Наталья Антюх была назначена на должность председателя комитета год назад. В один день тогда еще врио губернатора Александр Беглов принял 5 кадровых решений, и все они касались женщин: помимо Антюх, председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности была назначена Ольга Аришина; юридический комитет администрации возглавила Екатерина Аксенова; в комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями пришла Юлия Аблец; главой Курортного района стала Наталья Чечина. Остальные участники того призыва остаются на своих должностях.



