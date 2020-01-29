Столкновение с «Мерседесом» на Каменноостровском раскрыло секреты «Поло» и его водителя

Инспекторы ГИБДД Петроградского района Петербурга утром 29 января прибыли на ДТП, но оформлять пришлось гораздо больше. Секреты обнаружились как у одного из участников аварии, так и у его машины.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району, около 10 часов утра у дома 52 по Каменноостровскому проспекту столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Mercedes под управлением мужчин. В результате травмы средней тяжести получила пассажирка «Поло». Женщину госпитализировали.

Однако у истории обыкновенного, казалось бы, ДТП обнаружилось второе дно. При оформлении документов выяснилось, что водитель «Фольксвагена» – нелегальный таксист Uber, а его машина переделана под газовое топливо, отмечают в группе.





В итоге полицейские составили протоколы еще по трем статьям КоАП РФ: ст. 18.8 (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда или режима пребывания в России), ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии) и ч.1 ст. 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена). А также оформили автомобилиста по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).