В Петербурге остановили проходку коричневой линии метро. Рабочие и «Метрострой» разошлись в объяснении причин

Щитовая проходка левого перегонного тоннеля у станции метро «Путиловская» в Петербурге остановлена. Работы не ведутся уже два дня, сообщают «Фонтанке» 29 января сотрудники «Тоннельного отряда — 3».

В «Метрострое», который, по данным СПАРК, является основным владельцем фирмы, подтвердили факт остановки, но разошлись с рабочими в объяснении причин. Компания настаивает, что проходка приостановлена из-за процесса согласования ночных работ с ГУП «Петербургский метрополитен». «Метрострою» нужно установить датчики, которые могут зафиксировать возможные изменения в уже действующих тоннелях метро. Рабочие же настаивают на том, что проходка остановлена по их инициативе – они спускаются под землю и бездействуют, потому что с ноября не получали зарплату.

Как рассказал «Фонтанке» исполняющий обязанности директора компании Сергей Харлашкин, вопрос с вознаграждением метростроевцев должен решиться уже 30 января – зарплаты должны начать поступать на карточки.

В конце года и.о. гендиректора «Метростроя» был назначен Сергей Харлашкин, до того возглавлявший комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Объясняя причины такого решения, в совете директоров указывали, что бывший чиновник обещал обеспечить выделение 500 млн рублей на погашение зарплатных долгов на Красносельско-Калининской линии. Такое постановление действительно было подписано, а в конце декабря «Метрострой» начал расплачиваться по задолженностям. Деньги уходили траншами — сначала на 97 млн, затем на 165 млн. Это должно закрыть вопросы по октябрь включительно. Закрыть вопрос с ноябрем обещали в январе 2020 года вместе с выплатой декабрьских зарплат. Губернатор Александр Беглов сообщил, что до Нового года необходимо выполнить почти 12 тысяч транзакций.

Кроме того, в конце 2019 года «Фонтанка» выяснила, что окончание работ по созданию первого участка коричневой линии метро переносится с июня 2022-го на октябрь 2023 года. А возведение станций «Юго-Западная» и «Путиловская» может подорожать с 37 млрд рублей до 65 млрд рублей – таков промежуточный итог корректировки проектной документации, выполненной московским «Метрогипротрансом».



