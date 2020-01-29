В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной обнаружился в 50 км от российской границы
Распространившийся из китайского Уханя новый тип коронавируса 2019-nCoV диагностирован у туриста в центральной больнице Лапландии. Об этом 29 января сообщил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL).
Это первый подобный случай в Финляндии. В ведомстве рассказали, что в настоящее время китайский пациент находится в изоляции.
«Было ожидаемо, что случаи заражения привезённым туристами вирусом могут обнаружиться в Финляндии. Риск распространения заболевания в Финляндии все еще очень низок, поэтому беспокоиться не стоит», – заявил директор THL Мика Салминен.
По данным ведомства, есть ещё около 15 человек, которые также могут быть заражены. За их здоровьем будут тщательно наблюдать в течение 14 дней.
Как заверил Салминен, Финляндия подготовилась к возможным случаям заражения. Больницы могут диагностировать коронавирус и принимать необходимые меры, изолируя больных.
По данным Yle, 32-летняя женщина приехала из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась с симптомами гриппа в поликлинику курортного посёлка Ивало, который находится в 50 км от российской границы и в 300 км от Мурманска. В THL также уточнили, что симптомы появились за три дня до обращения к врачу, когда туристка была в местечке Саариселькя. Из Ивало пациентку перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.
По словам представителя Центральной больницы Рованиеми, у пациентки поднялась температура, но состояние её здоровья в настоящее время не требует интенсивной терапии.
Справка:
Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. На сегодняшний день в Китае число заболевших достигает почти 6 тысяч. Жертвами вируса стали 132 человека, 104 выздоровели. Вследствие распространения вируса случаи заражения были зафиксированы в 15 странах: Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Россия в это число не входит: ни у одного пациента с подозрением на новый коронавирус заболевание не подтвердилось. Роспотребнадзор уверяет, что риск заражения невелик.
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