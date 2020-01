ВОЗ собирается в срочном порядке обсуждать ситуацию с коронавирусом в Китае и мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что завтра созывает в Женеве заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае.

Соответствующую запись он сделал 29 января в твиттере.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020