ВОЗ собирается в срочном порядке обсуждать ситуацию с коронавирусом в Китае и мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что завтра созывает в Женеве заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае.

Соответствующую запись он сделал 29 января в твиттере.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020

Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. На сегодняшний день в Китае число заболевших достигает почти 6 тысяч. Жертвами вируса стали 132 человека, 104 выздоровели. Вследствие распространения вируса случаи заражения были зафиксированы в 15 странах: Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Россия в это число не входит: ни у одного пациента с подозрением на новый коронавирус заболевание не подтвердилось. Роспотребнадзор уверяет, что риск заражения невелик.



