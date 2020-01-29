На севере Петербурга планово ремонтируют трубу. Потепления ждут в 142 домах

Плановые работы на трубопроводе понизили температуру в домах Выборгского района Петербурга 29 января. По графику жителям предстоит ночь в холодных квартирах, но энергетики обещают управиться раньше.

Фото: читатель "Фонтанки"

Как сообщили «Фонтанке» читатели, о необходимости утеплиться предупредили, например, жителей Гданьской улицы. Объявления о ремонте теплосети развешаны на парадных, потерпеть просят почти сутки: отопление отключено с 11 утра среды до 10:30 четверга. На горячую воду УК рекомендует в это время также не рассчитывать – её температура будет понижена.

В ГУП «ТЭК» подтвердили, что сегодня планово ремонтируют теплосеть диаметром 500 мм на Манчестерской, 14. Работы согласованы с администрацией, тепло ограничено в 142 жилых зданиях. Горячая вода должна подаваться в полном объёме по резервной схеме, уточняют в пресс-службе. Ремонт продвигается с опережением графика.

«Теплоэнергетики справились с ремонтом раньше указанного срока – тепло появится в домах уже к полуночи. По состоянию на 18 часов специалисты приступили к сварочным работам», – обнадёживает ГУП «ТЭК».



