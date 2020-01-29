Врачи спасают раненную в Сирии журналистку RT

Журналистку телеканала RT Вафу Шабруни ранили в Сирии. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале 29 января.

«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти», — написала она.

Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда съемочная группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался, https://ria.ru/20200129/1564024951.html пишут «РИА Новости».

Ранее сирийские войска восстановили контроль правительства республики над городом Маарет Ан-Нууман.



