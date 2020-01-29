В Израиле у трех человек заподозрили коронавирус. Двое пациентов - маленькие дети

Мужчину и двоих детей госпитализировали в израильском городе Хадера из-за подозрения на заражение коронавирусом. Взрослый пациент отделался испугом, после осмотра его сразу же отпустили, а за состоянием детей четырех лет и одного года пока наблюдают врачи, пишет 29 января портал Маарив.

Издание отмечает, что на данный момент министерство здравоохранения Израиля поддерживает контакт с медучреждением, куда были доставлены пациенты.

Это уже второй случай госпитализации с подозрением на коронавирус в Израиле. Ранее сообщалось, что под карантин поместили несколько израильтян, вернувшихся из Китая. Однако медицинские анализы заболевание не подтвердили, и их также отпустили домой.

Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. На сегодняшний день в Китае число заболевших достигает почти 6 тысяч. Жертвами вируса стали 132 человека, 104 выздоровели. Вследствие распространения вируса случаи заражения были зафиксированы в 15 странах: Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Россия в это число не входит: ни у одного пациента с подозрением на новый коронавирус заболевание не подтвердилось.



