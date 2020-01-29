Вслед за Выборгским портом яхтсменов лишили возможности проходить погранконтроль в Сайменском канале

В сезон навигации – 2020 пограничники не будут оформлять маломерные суда, включая парусные, через пункт пропуска «Брусничное» в Сайменском канале, если те идут в Финский залив. Единственной возможностью для яхтсменов пересечь границу будет Большой порт Петербурга. Об этом 29 января рассказали в Санкт-Петербургском парусном союзе.

«Осуществление пограничного контроля судов, следующих в Российскую Федерацию из вод Финского залива и обратно, на шлюзе № 5 «Пялли» пункта пропуска «Брусничное – Нуйямаа» не коррелируется с разрешённым соглашением между правительствами РФ и Финляндии о пунктах пропуска через российско-финляндскую границу от 11 марта 1994 г. видом сообщения», – заявил начальник ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Дорофеев в официальном письме президенту Санкт-Петербургского парусного союза Сергею Алексееву.

Соглашение подразумевает государственный контроль только тех судов, которые идут в Финляндию или обратно по Сайменскому каналу.

После того как маломерные суда прекратили оформлять в порту Выборга, яхтсменам предложили, помимо Большого порта Петербурга (форт Константин), проходить пограничный контроль на шлюзе «Пялле». Оба варианта неудобны из-за слишком длинного перехода (подробнее об этом «Фонтанка» писала в материале «В Выборге забили гвоздь в крышку гроба яхтенного туризма»).





В сезоне-2020 для международного путешествия маломерные суда можно будет оформить только на причалах форта Константин.

В порту Выборга обещали выделить причал для погранконтроля яхтсменов, но в 2020 году такой возможности не появится.