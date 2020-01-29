Сирийская армия заявила об освобождении ряда территорий западнее Алеппо

Подразделения Сирийской армии очистили стратегические районы к западу от второго города страны Алеппо после ожесточенных боестолкновений с террористами запрещенной в РФ «Джебхат Ан-Нусры». Об этом 29 января сообщает сирийское информагентство САНА.

Армейские подразделения нанесли артиллерийские и ракетные удары по скоплениям террористов в населенных пунктах Ар-Рашидин-5, Мааррата и Хан-Туман, уничтожив и ранив множество из них, а оставшиеся были вынуждены бежать. По данным агентства, армии удалось взять под контроль район Рашидин-5, склады с ГСМ в окрестностях Мараты и оружейные склады Хан-Тумана.

Армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.



