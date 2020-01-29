СМИ: Хуситы атакуют нефтяные объекты Саудовской Аравии

Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, возможно, вновь подверглась атаке. О ней 29 января сообщает Bloomberg со ссылкой на телевизионное заявление представителя йеменских повстанцев-хуситов Яхья Сари.

Согласно его заявлению, хуситами при помощи беспилотников и ракет нанесён удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии. В Джизане находится нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco с производительностью 400 000 баррелей в день.

Также представитель хуситов Яхья Сари заявил, что повстанцы атаковали аэропорты в Джизане и городе Абха, а также базу Хамис Мушаит. По его словам, это был ответ на один из ударов, нанесенных саудовскими военными по позициям хуситов. Подробности налёта он не сообщил.

Напомним, 14 сентября 2019 года был атакован крупнейший комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отверг эти обвинения.



