Илон Маск показал пуск новой ракеты SpaceX со спутниками для всемирного бесплатного Интернета

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вылетела на орбиту. В ее задачи входит доставка 60 спутников для развертывания сети интернет-покрытия Starlink.

«Запуск Falcon 9 успешно состоялся в 09.06 с космодрома на мысе Канаверал. На орбиту будут выведены 60 спутников Starlink для интернет-связи», – сообщает 29 января в twitter компания SpaceX.





После вывода на орбиту новых спутников сеть Starlink будет насчитывать 240. Это уже четвертый запуск спутников Starlink. Последний раз их отправили в космос в январе. Владелец SpaceX пообещал продолжить запуски.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя уже приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Суда попытаются увезти ее, что раньше сделать не получалось.