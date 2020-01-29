Полиция Ирландии не будет штрафовать за отсутствие техосмотра. Его пока негде пройти

Дорожная полиция в Ирландии будет «с пониманием» относиться к отсутствию обязательного ежегодного техосмотра и не станет штрафовать такие автомобили. Проблема в том, что почти все пункты ТО в стране просто закрыты.

При этом полиция сообщила, что будет принимать во внимание очевидное техническое состояние автомобиля, передает 29 января BBC. Только в случае, если машина явно пригодна к эксплуатации, никаких мер против водителей предприниматься не будет.

Причина такой «доброты» полиции в том, что на 48-ми подъемниках из 55-ти, которыми оборудованы пункты государственного технического осмотра, обнаружены дефекты и трещины, делающие их эксплуатацию опасной. Поэтому на данный момент все эти пункты просто закрыты на неопределенный срок.

В результате, по состоянию на 28 января, техосмотр не смогли пройти около 7000 автомобилей. Ситуация усугубляется еще и тем, что автосалоны тоже не могут продавать подержанные автомобили старше 4-х лет без обязательной технической инспекции, которая в данный момент полностью остановлена.





Проблема достигла таких масштабов, что заявление вынуждена была сделать даже министр транспорта Северной Ирландии Никола Маллон. Она заверила, что правительство в курсе проблемы и понимает беспокойство водителей, которые опасаются, что их автомобили могут быть заблокированы из-за отсутствия техосмотра.

Но уже сегодня, по словам министра транспорта, начали работать два вновь установленных подъемника, что позволит «увеличить пропускную способность». Однако никто из чиновников не берется называть срок, в который кризис с техосмотром может разрешиться.

Пока что ирландским водителям, проходившим техосмотр в прошлом году, объявлены 4-месячные «каникулы», в течении которых они могут свободно пользоваться своей машиной, даже если срок нового осмотра уже прошел. Однако это не коснулось тех автомобилей, что еще ни разу не проходили процедуру, но ее срок подошел. Это машины возрастом 4 года и старше, и именно к ним полиция будет «относиться с пониманием».