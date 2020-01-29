Малыша, съевшего наркотик, перевели в общую палату. С его родителями беседуют специалисты опеки

Состояние годовалого мальчика, отравившегося растительным наркотиком, стабилизировалось. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

«Ребенок поступил в больницу накануне в сопровождении отца, все это время папа находился рядом с сыном. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, после ряда медицинских манипуляций по очистке организма от токсинов он переведен в палату», — отмечается на сайте детского омбудсмена 29 января.

Специалисты органов опеки проверят условия проживания пострадавшего ребёнка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Годовалого мальчика госпитализировали в больницу имени Филатова накануне. Ребёнок проглотил растительный наркотик, который родители предпочитали хранить на подоконнике.



