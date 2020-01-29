Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 62.39р
68.68р
18:59 29.01.2020
Расширенный поиск

Финляндия
29.01.2020 18:03
Печать

Полярные дюны. В Финляндии открыли новый вид северного сияния

Астрономы-любители из Финляндии выявили новый вид северного сияния. Об открытии 29 января сообщил Университет Хельсинки.

Новую форму огней Авроры в опубликованном в научном журнале AGU Advances исследовании называют дюнами. Это волны атомов кислорода на высоте около ста километров, которые сияют от потока заряженных частиц, идущих от солнца. Внешне эти высокоатмосферные волны, действительно, похожи на слоистые облака или песчаные дюны.

Источник видео: Youtube.com / Helsinki University, Kari Saari


Профессор астрофизики из Хельсинкского университета Минна Палмрот написала книгу "Северное сияние" о разных видах этого атмосферного явления, но один тип не вписывался ни в одну классификацию. После выхода книги о "дюнах" сообщили энтузиасты, и необычное северное сияние учёные смогли увидеть в реальном времени. Наблюдения любителей и научные методы в совокупности помогли изучить явление. Всего его зафиксировали семь раз. Учёные сделали вывод, что оно рождается довольно высоко – примерно в ста километрах над мезосферой, расстояние между гребнями волны составляет 45 километров. Данная часть атмосферы, как отмечает Палмрот, раньше почти не изучалась – вести наблюдения за участком, отделяющим электрически нейтральную часть атмосферы от ионосферы, крайне сложно. Поэтому пока трудно сказать, что именно порождает полярные дюны.

Когда постоянный поток заряженных частиц, солнечный ветер, который идёт от солнца, достигает ионизированной части атмосферы, ионосферы, он взаимодействует с атомами кислорода и азота, в результате чего с Земли можно наблюдать свечение.

Предполагается, что похожие на дюны сполохи связаны с существованием особых мезосферных волн – объёмных колебаний воздуха, которые рождаются в атмосфере из-за неровностей на поверхности Земли. По мнению финских учёных, эти волны создают неоднородности в распределении атомов кислорода в мезосфере. Поэтому и сияние имеет характерный внешний вид.

В случае подтверждения этой теории подобный вид сияний может прояснить особенности атмосферных волн в мезосфере и других труднодоступных участках воздушной оболочки Земли.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Балтийская коммерция»
      29.01.2020 18:10

      Старт продаж нового клубного дома «Октавия» на Петроградской стороне

      Группа компаний «Балтийская коммерция» с 1 февраля 2020 года выводит на рынок новый клубный дом премиум-класса «Октавия». Он строится на Петроградской стороне, рядом с Крестовским островом.
      предоставлено компанией Bau City Development
      29.01.2020 17:45

      В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

      В Московском районе появилась новая возможность развития бизнеса. Возле метро «Звёздная» формируется перспективная для инвестиций среда.
      Большая часть малоэтажных жилых комплексов сейчас строится во Всеволожском районе Ленобласти. Как власти региона намерены развивать это направление в недвижимости, расскажет заместитель председателя Правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
      29.01.2020 17:10

      26 февраля - круглый стол «Малоэтажные пригороды в Петербурге. Мечта или реальная перспектива на будущее?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему: «Малоэтажные пригороды в Петербурге. Мечта или реальная перспектива на будущее?»
      «Аквилон Инвест»
      29.01.2020 14:40

      «Аквилон Инвест» запустил программу «trade-in»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил программу «trade-in» во всех объектах в Санкт-Петербурге.
      Glorax Development
      29.01.2020 13:38

      Почему петербуржцы стали охотнее менять районы проживания

      При выборе нового жилья петербуржцы все чаще рассматривают варианты за пределами своего района. Аналитики Glorax Development отмечают, что большинство покупателей квартир в новостройках готовы переехать в другую часть города, чтобы повысить класс жилья и приобрести ликвидную недвижимость.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      29.01.2020 12:57

      Банк «Санкт-Петербург» поддержит одну из крупнейших генподрядных организаций Московского региона

      Филиал Банка «Санкт-Петербург» в г. Москве открыл гарантийный лимит Акционерному обществу «Монолитное Строительное Управление-1» (АО «МСУ-1») – крупнейшей генподрядной организации, управляющей крупными государственными строительными проектами в Московском регионе с 1999 года.
      Setl Group
      29.01.2020 12:34

      В 2020 году Setl Group предполагает сдать 10 детских садов и школ

      10 социальных объектов предполагает ввести в эксплуатацию холдинг Setl Group до конца текущего года. Детские сады и школы возводятся в крупных проектах в Петербурге и Ленобласти и смогут принять более 4 тысяч ребят.
      ГК «Полис Групп»
      29.01.2020 12:04

      В продаже новая секция ЖК «Мой мир». Цены – от 1,63 млн рублей

      ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Мой мир» в Мурино.
      ЗАО "Инвестторг"
      29.01.2020 11:35

      Готовность жилого комплекса «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» более 65%

      Монолитные работы в пяти секциях полностью выполнены. Работы по устройству внутренних перегородок и наружных стен со второго по 10 этаж также осуществлены на 100%.
      pixabay.com
      29.01.2020 10:47

      26 февраля - круглый стол «Кто построит метро в Петербурге? Альтернативные варианты»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Кто построит метро в Петербурге? Альтернативные варианты»
      ГК «КВС»
      29.01.2020 10:37

      ГК «КВС» запустила программу по продаже квартир с обременением

      Отдел вторичной недвижимости Группы компаний «КВС» расширил спектр услуг для клиентов. Теперь компания берет на реализацию также квартиры с обременением, то есть те, на которые был оформлен ипотечный кредит, но он еще до конца не выплачен.
      предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      28.01.2020 18:00

      Новосёлы «Образцового квартала 5» оформляют квартиры в собственность

      Новый жилой комплекс «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе поставлен на кадастровый учёт. Это первый шаг государственной регистрации права на объект недвижимости.