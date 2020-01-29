Полярные дюны. В Финляндии открыли новый вид северного сияния

Астрономы-любители из Финляндии выявили новый вид северного сияния. Об открытии 29 января сообщил Университет Хельсинки.

Новую форму огней Авроры в опубликованном в научном журнале AGU Advances исследовании называют дюнами. Это волны атомов кислорода на высоте около ста километров, которые сияют от потока заряженных частиц, идущих от солнца. Внешне эти высокоатмосферные волны, действительно, похожи на слоистые облака или песчаные дюны.

Источник видео: Youtube.com / Helsinki University, Kari Saari





Профессор астрофизики из Хельсинкского университета Минна Палмрот написала книгу "Северное сияние" о разных видах этого атмосферного явления, но один тип не вписывался ни в одну классификацию. После выхода книги о "дюнах" сообщили энтузиасты, и необычное северное сияние учёные смогли увидеть в реальном времени. Наблюдения любителей и научные методы в совокупности помогли изучить явление. Всего его зафиксировали семь раз. Учёные сделали вывод, что оно рождается довольно высоко – примерно в ста километрах над мезосферой, расстояние между гребнями волны составляет 45 километров. Данная часть атмосферы, как отмечает Палмрот, раньше почти не изучалась – вести наблюдения за участком, отделяющим электрически нейтральную часть атмосферы от ионосферы, крайне сложно. Поэтому пока трудно сказать, что именно порождает полярные дюны.

Когда постоянный поток заряженных частиц, солнечный ветер, который идёт от солнца, достигает ионизированной части атмосферы, ионосферы, он взаимодействует с атомами кислорода и азота, в результате чего с Земли можно наблюдать свечение.

Предполагается, что похожие на дюны сполохи связаны с существованием особых мезосферных волн – объёмных колебаний воздуха, которые рождаются в атмосфере из-за неровностей на поверхности Земли. По мнению финских учёных, эти волны создают неоднородности в распределении атомов кислорода в мезосфере. Поэтому и сияние имеет характерный внешний вид.

В случае подтверждения этой теории подобный вид сияний может прояснить особенности атмосферных волн в мезосфере и других труднодоступных участках воздушной оболочки Земли.