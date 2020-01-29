Путин уволил главу Чувашии «в связи с утратой доверия». Игнатьев призывал «мочить журналистов» и заставил прыгать офицера МЧС

Президент РФ подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики». Бывшего «единоросса» сменит депутат от «Справедливой России».

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», – сообщается 29 января в подписанном Владимиром Путиным документе.

Исполняющим обязанности главы республики станет «справедливоросс» Олег Николаев. В январе он был назначен председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где глава Чувашии крайне неудачно пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. После этого его лишили партбилета «Единой России». Кроме того, Игнатьев призывал «мочить журналистов» и блогеров, которые критикуют власть.



