Вы слыхали, как поют дрозды в конце января в Петербурге? И это не шутка: у птиц начался брачный период

Не оглядываясь на календарь, в парках и скверах Петербурга поют птицы. Читатели "Фонтанки" прислали аудиозаписи трелей, накануне услышанных в районе Сосновки.

– Такое поведение птиц вовсе не удивительно: из-за аномально тёплой зимы и непостоянной температуры у них на 3 – 4 недели сместился брачный период. Рулады в конце января слышны в парках и скверах и звучат по всему городу, – рассказал кандидат биологических наук и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. – У нас остались зимовать насекомоядные птицы, большой снежный покров им не на руку. Вряд ли они, конечно, начнут спариваться и вить гнёзда, но подготовка уже началась. Они разминаются, поют! – поделился он наблюдениями.

По его словам, речь, в первую очередь, идёт о синицах и чижиках – эти виды и так практически никогда не покидают мегаполисы, но в этом году их особенно много, они более активны. Также горожане могут заметить насекомоядных дроздов-рябинников и свиристелей, и они тоже поют в парках Петербурга. Питаются они ягодами – из-за большого количества плодов в этом году стаи из сотен птиц прилетели в Петербург раньше срока.





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Как рассказал Глазков, самое опасное сейчас – внезапное наступление серьезных морозов, потому что это погубит почки и собьёт «весенний» режим, а птицы останутся без кормовой базы. Больше других повезло лебедям, которые в этом году вместе с птенцами поселились у дамбы: залив будет замерзать постепенно, и семья успеет улететь по воде.

При этом природная аномалия, из-за которой термометры не первую неделю показывают температуру значительно выше "нормальной" январской, привела к тому, что бобры сочли погоду за осеннюю и начали грызть деревья, кроты и ежи раньше времени вышли из спячки, а нерпам оказалось трудно вскармливать потомство. Горожане не раз встречали и распускающиеся почки, а уже под слоем выпавшего снега 29 января горожане заметили мать-и-мачеху.

Практически полное отсутствие снега может привести к нехватке воды летом. Это скажется на развитии растений и насекомых. Например, количество комаров напрямую связано с уровнем влаги.