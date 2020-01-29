«Мёрзнут, бедолажки». Из-под снега в Петербурге выглядывают весенние цветы
Несмотря на выпавший снег и наступившее похолодание, цветы продолжают удивлять петербуржцев в середине зимы. Фото с распускающимися бутонами публикуют горожане в социальных сетях 29 января.
Жители Коломяг заметили мать-и-мачеху на пустыре, ограждённом улицами Щербакова, Афонской и Новоколомяжским проспектом. «Мёрзнут, бедолажки», — комментируют пользователи.
Весенними первоцветами любуются также и обитатели Московского района. Распускающуюся мать-и-мачеху увидели у дома 7 на Бассейной улице.
Ранее горожане сфотографировали подснежники и примулы, растущие на Богатырском проспекте.