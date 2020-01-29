«Мёрзнут, бедолажки». Из-под снега в Петербурге выглядывают весенние цветы

При выборе нового жилья петербуржцы все чаще рассматривают варианты за пределами своего района. Аналитики Glorax Development отмечают, что большинство покупателей квартир в новостройках готовы переехать в другую часть города, чтобы повысить класс жилья и приобрести ликвидную недвижимость.