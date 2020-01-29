Ростуризм просит авиакомпании вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай. Страдают от коронавируса

За билеты в Китай авиакомпаниям рекомендуют вернуть деньги туроператорам. Передать предложение представителям отраслей Росавиацию попросили в Ростуризме.

«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», – цитирует 29 января ТАСС https://tass.ru/ekonomika/7636301 текст письма, направленного главой Ростуризма Зариной Догузовой руководителю Росавиации Александру Нерадько.

Ранее из-за эпидемии коронавируса «Аэрофлот» предложил https://www.fontanka.ru/2020/01/24/160/ пассажирам бесплатно сдать или обменять билеты с датой вылета до 7 января. Новые меры касаются тех, кто должен был лететь в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Харбин. Финский авиаперевозчик Finnair также принял меры и с 28 января приостановил сообщение с Пекином и городом Нанкин https://www.fontanka.ru/2020/01/28/170/.

В «Пулково» усилены меры безопасности: туристов из Хайнаня решено проверять на коронавирус уже в самолёте https://www.fontanka.ru/2020/01/29/092/. Не допустить распространения 2019-nCoV, из-за которого в Китае умерли 130 человек, и «минимизировать потери» призвал https://www.fontanka.ru/2020/01/29/110/ Владимир Путин. В Роспотребнадзоре уверяют, что риск распространения заболевания в России не очень велик https://www.fontanka.ru/2020/01/21/023/.



