В Центробанке рассказали, когда зарплату можно будет получать по номеру телефона

Российские банки смогут перечислять зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) к концу этого года или к началу следующего.

Об этом 29 января заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина во время прямого эфира в Facebook.

«В этом году в наших планах, и мы уже активно работаем над реализацией возможности оплачивать налоговые и иные платежи в пользу государства. Конечно, очень актуальным является оплата за жилищно-коммунальные услуги, переводы от юридических лиц в пользу граждан, в том числе перечисление заработных плат и ряд других сервисов», – заявила Бакина.

По словам главы департамента, сейчас Центробанк обсуждает с банками возможность перечисления зарплат по номеру телефона. Бакина заявила, что Банк России рассчитывает запустить функцию к концу этого или к началу следующего года. Также банк работает над созданием возможности "подписки" для осуществления регулярных платежей.





По данным ЦБ РФ, за 2019 год россияне перевели через СБП почти 70 млрд рублей и совершили более 8 млн операций. Алла Бакина отметила, что количество и объем платежей ежемесячно возрастает в среднем на 25%.

Система быстрых платежей, позволяющая переводить деньги по номеру мобильного телефона, действует с 28 января 2019 года. Услуга доступна банкам – участникам системы. Сегодня она насчитывает более 30 участников, и еще порядка 160 кредитных организаций подали заявки на подключение.

По словам Бакиной, не все банки подключились к СБП, потому что закон устанавливает для разных категорий кредитных организаций разные сроки подключения. «Для системно значимых эта дата наступила 1 октября 2019 года. 10 из 11 [из них] уже являются участниками системы», – подчеркнула она.