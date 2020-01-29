Смольный отсудил у ВТБ 4 млрд рублей за «Газпром Арену». Банк призывают ответить за первого подрядчика

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил иск комитета по строительству к ВТБ. Смольный взыскивает деньги по банковской гарантии за «Инжтрансстрой-СПб», который не достроил стадион на Крестовском.

Резолютивная часть решения опубликована на сайте арбитража 29 января. Частичность налицо: изначально Смольный взыскивал 7,9 млрд, однако в решении суда значится сумма в 4,1 млрд. Как рассказали «Фонтанке» в Pen & Paper, которая представляет интересы комстроя, 2,7 млрд приходятся непосредственно на гарантию, 1,4 млрд — на неустойку.

В компании также уточнили, что изначально гарантию выдавал «Банк Москвы». Напомним, в 2016 году после санации банка на 300 млрд рублей ВТБ завершил его присоединение. В ВТБ не стали комментировать позицию компании и планы по оспариванию решения первой инстанции.

Банковская гарантия давалась в обеспечение обязательств ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» по заключенному со Смольным контракту на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове. Сам контракт расторгли в 2016 году, после чего на объект вышел новый генеральный подрядчик «Метрострой». Комстрой и три юрлица группы «Трансстрой», среди которых «Инжтрансстрой-СПб», начали многолетние тяжбы. Подрядчики пытаются доказать неправомерность расторжения контрактов и взыскать с заказчика невыплаченное за работы; Смольный, в свою очередь, добился внесения предприятий в реестр недобросовестных поставщиков и пытается отсудить неустойку.



