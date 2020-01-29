Силуанов уже урезал триллионы на реализацию послания Путина

Вновь назначенный министром финансов Антон Силуанов сообщил, во сколько бюджету страны обойдется выполнение январского послания президента Владимира Путина. Денег получилось меньше.

По его словам, до 2024 года дополнительные расходы составят 4,13 трлн. Из которых 357,8 млрд рублей предоставят бюджеты субъектов. Остальное обеспечит федерация. Большая часть средств, 1,39 трлн, пойдет на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет. Также 1,23 трлн рублей отправят на программу материнского капитала.

«Чтобы максимально быстро довести средства до людей, сейчас готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля», – цитирует Силуанова 29 января RNS.

Отметим, что требуемая сумма по Силуанову снизилась. Первоначально сообщалось, что из бюджета на эти цели необходимо выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.

Как писала «Фонтанка», основным источником средств на выполнение поручений президента, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот. В 2020 году такие льготы обойдутся бюджету как раз в 4,1 триллиона рублей. Возможно и ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ.



