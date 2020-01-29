ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: жить внутри истории

В каком районе выбрать квартиру, чтобы почувствовать себя петербуржцем?

ПСК

Выбор недвижимости бизнес-класса не ограничивается комфортом, планировками и транспортной доступностью. Всё большую значимость для покупателей приобретает нечто неосязаемое: атмосфера, «гений места». Особо ценными считаются районы с богатым прошлым, живя в которых, можно почувствовать себя частью истории, своего рода наследником событий, память о которых хранят старые здания, улицы и парки. Одним словом — петербуржцем.

Именно поэтому в Петербурге покупатели квартир бизнес-класса стремятся приобрести жильё в историческом центре. Люди хотят жить внутри истории. Благодаря этому желанию растёт популярность небольших жилых комплексов, где жильцы могут получить и комфортные квартиры, и особую атмосферу, и ценную для них уединённость, и общество соседей, близких по мировоззрению и эстетическим вкусам.

Для того чтобы ощутить себя частью истории, не обязательно искать дом возле Эрмитажа. Жизнь в окружении наследия прошлых времён могут предложить многие районы Петербурга.

Например, в Выборгском районе до революции располагался завод Альфреда Нобеля по производству морских мин. Вокруг завода в XIX – начале ХХ века вырос «Нобелевский городок» – небольшой микрорайон, где жили служащие и квалифицированные рабочие. Заботясь о социальном обеспечении сотрудников своего завода, Нобели разместили на территории «городка» столовую, школу для детей, больницу. Словом, развивали социальную инфраструктуру. В 1902 году открылся зал для народных чтений, построенный архитектором Романом Мельцером на средства Эммануила Нобеля. Здание в дальнейшем получило название Народный дом Нобеля.

Во время Первой мировой войны дом для управленческого персонала в «Нобелевском городке» был отдан под госпиталь, где работала сестра Эммануила Нобеля Марта Людвиговна. Раненых в нём не только лечили, но и готовили к будущей мирной жизни, обучая различным профессиям, например, сапожному делу.

Современные жилые комплексы бизнес-класса в Выборгском районе продолжают традицию комфортных и многофункциональных европейских кварталов, построенных по заказу братьев Нобель. Так, в ансамбль «Нобелевского городка», сохранившийся в практически первозданном виде до наших дней, гармонично вписывается фамильный дом Nobelius от ГК «ПСК».

Внешний вид, интерьеры дома, даже звуки – всё поможет погрузиться в атмосферу Петербурга конца XIX – начала ХХ века. Дизайнеры ЖК Nobelius не только отразили традиционные элементы оформления старинных домов в узорах облицовочной плитки и напольного покрытия, но и разместили на каждой входной двери кноккер – дверной молоток, так что теперь гость может постучать в дверь, как делали на рубеже веков. Подробности об оформлении интерьеров ЖК Nobelius, вариантах квартир и условиях их приобретения можно узнать в офисе продаж. Запись на консультацию по телефону: (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/