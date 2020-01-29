Дороги Ленобласти стали интерактивными: карта показывает, где бывают ДТП, где идёт уборка и что видят камеры

Что происходит на региональных дорогах Ленинградской области, теперь можно увидеть на интерактивной карте. Она показывает, какая где сейчас погода (можно посмотреть трансляцию), где работает дорожная техника, где движение ограничено. Также на карте отмечены опасные участки – места концентрации ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» 29 января в пресс-службе областного дорожного комитета, сервис размещён на сайте ГКУ «Ленавтодор», в разделе «Карта дорог». Выбрав любую областную трассу (не федеральную), можно узнать её полное название, протяжённость и информацию про обслуживающую организацию. На дорогах установлены 25 метеостанций, снабжённых видеокамерами. Кликнув на значок «метеостанция» или «пост видеоконтроля», вы получите данные о погоде или кадр, сделанный на этом месте несколько минут назад: камеры на метеостанциях раз в 10 минут снимают состояние дороги. Таким образом комитет может контролировать работу подрядчиков, например по уборке проезжей части и обочин. Ещё одно средство контроля – данные аппаратов ГЛОНАСС, установленных на дорожной технике. Они позволяют видеть, где и с какой скоростью движутся грейдеры, трактора, КДМ, грузовики и другой транспорт местных дорожных управлений.

При выборе мест концентрации ДТП учитываются серьёзные аварии, произошедшие за год. Как видно на карте, их много вокруг Петербурга, одно есть около Новой Ладоги. Этот показатель также важен для дорожников: он означает, что здесь надо принимать какие-то меры, например устанавливать светофор, менять скоростной режим или освещать дорогу.

Летом в систему будет добавлен функционал, благодаря которому будут видны ремонтируемые участки дорог, обещает глава дорожного комитета Денис Седов.



