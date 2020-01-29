Китай прогнозирует пик активности коронавируса через неделю

Эпидемия 2019-nCoV, по мнению китайских врачей, пойдет на спад в феврале, а полностью завершится к концу марта.

«По-прежнему трудно оценить с полной уверенностью, когда эпидемия достигнет своего пика. Но это должно произойти через 7–10 дней», – цитирует 29 января заявление главы национальной группы экспертов Джуна Наньшаня местное издание The Standard.

По его словам, после пика активность коронавируса пойдет на спад. К концу марта можно прогнозировать то, что 2019-nCoV уйдет в прошлое. Глава специального органа, который в Китае занимается новой болезнью, считает, что бороться с ней можно только быстрым выявлением и изоляцией.

По последним данным, вирус убил в Китае уже 130 человек, а также было выявлено более 5974 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик».



