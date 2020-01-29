Федор Погорелов: Где будет играть Кокорин? Нас не спросят

Сергей Семак сейчас думает о Кокорине. Александр Медведев тоже думает о Кокорине. По большому счету - весь футбольный клуб «Зенит» сейчас думает о Кокорине. Но молчит. Глава отдела спорта «Фонтанки» Федор Погорелов тоже думает о Кокорине и говорит. Вот его мысли, без морали, но с выводом.

Александр Кокорин//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"/Архив

Вы, естественно, в курсе очередного витка сериала «Александр Кокорин возвращается в большой спорт». Если вы счастливчик, который всё пропустил, напомню: нападающий «Зенита» в конце 2019 года вышел на свободу по УДО и вернулся к тренировочному процессу.

Новый 2020 год должен был стать годом Александра. Главный тренер Сергей Семак неоднократно отмечал, что футболист команде нужен, генеральный директор клуба Александр Медведев утверждал, что в аренду форвард не поедет. Звучала формулировка «ключевой игрок».

20 января разорвалась бомба: твиттер «Сочи» объявил о том, что Кокорин переезжает на черноморское побережье на правах аренды до конца сезона (то есть до конца контракта с петербургским клубом). Сказать, что в «Зените» удивились, было бы художественным преувеличением. Удивились так, что официально медиаслужба клуба не высказалась на заданную тему до сих пор: социальные сети клуба сообщили о создании «Зенита-Ж», о днях рождения корейского легионера Ким Дон Джина, полузащитника Леона Мусаева и вратаря Михаила Кержакова. Только волнующая болельщиков тема стабильно оставалась без внимания.

Семак отреагировал по-тренерски: на товарищеский матч Кокорин вышел в стартовом составе, с капитанской повязкой и уже в первом же тайме оформил хет-трик. В комментарии для прессы главный тренер «Зенита» лишний раз сообщил, что ждет игрока и не понимает, откуда взялась тема с арендой.





Логику перехода в «Сочи» в интервью «Фонтанке» увидел экс-капитан петербуржцев Роман Широков: действительно, чтобы играть в «Зените», из сыгранного состава пришлось бы кого-то убирать, а в «Сочи» форвард стал бы примой и с высокой вероятностью попал бы в сборную на Евро-2020. К слову, нынешний главный тренер главной команды страны Станислав Черчесов работал в «Динамо» с Кокориным в те времена, когда московским клубом руководил нынешний владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Говорят, что вся идея с арендой возникла из недопонимания: мол, в конце прошлого года эффективный Борис Романович случайно встретился с Кокориным где-то в Москве, предложил перейти в аренду, все посмеялись и разошлись. Только вот один уходил, думая, что это шутка, а второй — будучи абсолютно уверенным, что обо всем договорились.

Закончился первый тренировочный сбор, показалось, что наступило некоторое затишье, но в начале недели оказалось, что может быть хуже. Гражданская жена нападающего Дарья Валитова в сториз «Инстаграмма» — о эти социальные сети, неподвластные контролю! — сообщила, что Александр не поедет на сбор с основной командой и продолжит карьеру в «Зените-2». Потому что в «Сочи» не хочет. Кокорин дал комментарий: мол, не понимаю, что происходит. А чтоб понять будущее, нужно почитать контракт с «Зенитом» (который он подписывал, выйдя на свободу: есть подозрения, что подписывал не читая, договорившись обо всем по-пацански).

«Зенит» действительно отправился на вторые сборы без Кокорина. С высокой долей вероятности, форвард завершит сезон в «Зените-2», и сложно даже вообразить, с каким фурором будут проходить матчи команды Владислава Радимова в академии клуба на улице Верности.

Ответа на главный вопрос — «что это было» — нет ни у кого. Есть подозрения, что в январе в возвращение Александра в мир большого спорта включились политические мотивы. Процесс над Кокориным с Мамаевым вошел в новейшую судебную историю России как праздник последовательности и здравомыслия. Со стороны в нем виделась некоторая срежиссированность. Несмотря на абсурдность свидетельских показаний, футболисты получили реальные сроки и отправились в колонию. Выйдя на свободу, оба вернулись в футбол: Павел – в «Ростов», Александр – в «Зенит». Говорят, что в какой-то момент — когда большие люди вспомнили о футболе — появилось соображение, что уголовник, по мнению прокурора, избивший выдающегося государственного чиновника, куратора проекта «Кортеж», не может играть с рекламой национального достояния на груди.

Морали у этого скорбного монолога нет. Есть констатация момента. По-человечески жаль руководителей «Зенита»: коэффициент доверия к цитатам генерального директора клуба стремительно упал. Окончательно стало понятно, что медиаслужба клуба не будет больше использовать хэштег #Семакздесьглавный. Болельщики лютуют в соцсетях и обсуждают потенциальный бойкот домашних матчей. Тонны гадостей и призывов к мировой справедливости из серии «Почему Дзюба не заступился!? Почему молчит Вираж?!» выплескиваются на терпеливые мониторы.

А вывод у этой драмы может быть только один: нас не спросят. Дергаться нужно было не сейчас, с Кокориным, а когда повышали пенсионный возраст. Или заговорили о том, что надо бы переписать Конституцию. Или сажали за репост. Потому что все это звенья одной цепи. Сейчас в некотором роде поздно.





Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»