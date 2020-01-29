Мишустин выбрал себе в помощники героя расследования ФБК о яхтенном отдыхе с Настей Рыбкой

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность помощника главы правительства РФ Сергея Приходько. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 29 января.

Сергей Приходько стал часто фигурировать в СМИ после расследования главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В ролике оппозиционера рассказывалось о яхтенном отдыхе зампреда правительства Приходько в компании миллиардера Олега Дерипаски и Анастасии Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка.

В 2018 году Усть-Лабинский суд Краснодарского края обязал удалить материалы, которые легли в основу расследования. Настя Рыбка и её секс-гуру Алекс Лесли должны выплатить по 500 тысяч за моральный вред Олегу Дерипаске.



