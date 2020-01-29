Выставка JUNWEX представит горожанам ювелирные шедевры России

фото предоставлено JUNWEX

5 февраля в Петербурге откроется знаменитая выставка JUNWEX, которая уже 27 лет знакомит горожан с мастерством ювелиров со всей страны. Это тысячи квадратных метров, около 500 компаний и более 50 миллионов украшений из золота, серебра и драгоценных камней.

Ювелирные изделия всегда являлись одними из самых желанных подарков. Именно поэтому выставка «JUNWEX Петербург» проходит в преддверии сразу нескольких праздников – 14, 23 февраля и 8 марта, чтобы можно было выбрать подарки на любой вкус и бюджет. А кроме того, это отличная возможность полюбоваться невероятными экспонатами, которые выставляются исключительно на редких выставках.

Изюминкой JUNWEX 2020 станет масштабное собрание эксклюзивных украшений, впервые объединенных в разделе Premium. Главными героями премиальной экспозиции станут компании Chamovskikh JH, Sarkissian, Maxim Demidov и другие престижные бренды.

Специальным экспонатом выставки станет уникальный янтарный корабль Royal William, ставший самым сложным проектом в линейке кораблей Sun Stone. Впервые внутри корабля установлена мебель, и даже можно будет рассмотреть полки с книгами и посуду на столах.

Отдельного внимания заслуживает ваза «Пигмалион и Галатея», которую впервые презентует широкой публике компания «Махаон». Этот янтарный шедевр, украшенный горячей эмалью, гранатами и хризолитами весит 11,3 кг, а в диаметре достигает 54 см!

Еще одним интересным экспонатом на JUNWEX станет драгоценная икона Божией Матери "Всех скорбящих радость" от Алексея Донцова. Именно в честь этой чудотворной иконы сейчас заканчивается строительство храма на берегу Невы на проспекте Обуховской обороны.

Также важной частью экспозиции станет раздел со столовым серебром, которое не теряет актуальности и в наши дни, а технологии производства делают посуду еще более современной и доступной.

Время работы выставки JUNWEX: 5-9 февраля 2020

КВЦ «Экспофорум»

Получить бесплатный билет можно на сайте организатора.