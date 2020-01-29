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29.01.2020 17:26
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Концессионер разбинтовал банку. У нового проекта СКК знакомые черты и знакомые фамилии

Крупнейшая хоккейная арена мира и 2000 вип-гостей: что останется от нынешнего здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Концессионер разбинтовал банку. У нового проекта СКК знакомые черты и знакомые фамилии

ГорКапСтрой

Как (предположительно) будет выглядеть СКК после реконструкции, стало известно утром 29 января: выступающая заказчиком «СКА Арена» показала эскизы. Случайных людей в этой истории пока не замечено: проект разрабатывает компания «ГорКапСтрой» бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева. Через несколько часов стало известно, что Смольный одобрил передачу земельных участков концессионеру, который построит на месте нынешнего комплекса новый, пусть и подражающий в чем-то предшественнику. Уникальной мембраны на крыше не обещают, зато посулили парк и 100 лет беззаботной жизни. 

ГорКапСтрой

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После публикации обновленного портрета СКК наконец-то стало понятно, что власти города имели в виду, говоря о намерении сохранить преемственность архитектурного облика. В первом эскизном проекте «Лайкволити эволюшн» этого не просматривалось, а на градсовете так и вовсе звучали эпитеты вроде «забинтованной банки». Компании в 2018 году рекомендовали доработать проект; однако год назад, когда КГА показывал наброски по территории вокруг СКК, на месте самого комплекса все еще виднелись очертания здания, не приглянувшиеся членам совета.

«Почему я вцепился в этот проект? Инвестор, готовый потратить на это деньги, изучить лучшие практики мира и взять от них максимум, довольно долго бился с архитекторами за создание концепции и в итоге предложил работать нам, – объяснял в интервью «Фонтанке» разработчик проекта Андрей Литвинов. – Правда, боюсь, что инвестор перегорит, пока все это решается». 


Инвестор не перегорел, хотя шансы были, а вот проект изменился. В октябре 2019 года был объявлен конкурс на концессионное соглашение, а в середине января 2020-го его подписали с компанией «СКА Арена» Игоря Забирана. К тому моменту уже было понятно, что под словом «реконструкция» зашифрована полная перестройка; окончательно вопросы отпали после опубликованной экспертизы состояния крыши: ее авторы утверждают, что мембрана проржавела наполовину и сейчас 160-метровое в диаметре здание перекрыто слоем стали толщиной 4–6 мм. 

Вслед за экспертизой закономерно появился новый эскиз будущего здания. В нем уже не видно очертаний банки или бальзама «Звездочка», зато заметны отсылки к нынешнему зданию с вертикальными ребрами по фасаду. Главный архитектор проекта Алексей Даниленко подтвердил, что задачу отметить архитектурную преемственность ставил перед ним заказчик.

«Значительная часть фасада над главным входом будет представлять собой медиаэкран, – рассказал он. – Вертикальные пилоны, или можете назвать их ламелями, – это достаточно тонкие, ажурные элементы. Они носят исключительно декоративную функцию и не должны мешать просмотру». 

Архитектору будущего здания не избежать сравнения с теми, кто строил нынешнее, — и в первую очередь в связи с конструкцией крыши. 

«Мы пока не можем сказать, какой именно способ будет применяться в отношении кровли, это следующий этап, – говорит Даниленко. – Слово «мембрана» хорошо звучит, это уникальное инженерное решение. Но конкретный зритель, если он не интересуется тонкостями, ее не видит. Сейчас мы должны применять современные, долговечные и эффективные конструкции, чтобы они несли необходимую нагрузку и не были космически дорогими». По словам руководителя проекта, разработчики сами обошли много зарубежных спортивных объектов, даже футбольную Аllianz Arena в Мюнхене. Естественно, ориентируются на опыт хоккейных комплексов команд НХЛ.

Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Площадь всего объекта, согласно новому решению, составит порядка 167 тысяч квадратов, хотя эта величина будет уточняться, высота – 49 метров. Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов. Основные трибуны расположат на втором, третьем и шестом этажах; четвертый и пятый отдадут под вип-ложи примерно на 1800 мест. В год в СКК собираются проводить более 160 мероприятий, и две трети из них – культурно-массовые. Ранее уже сообщалось, что помимо большой арены в СКК будет малая на 300 зрителей; в новой концепции прописана ее автономность, чтобы во время условного прощального концерта группы «Ленинград» или рок-фестиваля спортшкола продолжала работать. 

День в день с публикацией эскизов Смольный сообщил, что передает концессионеру три земельных участка по проспекту Юрия Гагарина на 300 тысяч квадратных метров. На одном из них, в 170 тысяч квадратов, находится сам СКК, два других – прилегающая территория. Пять гектаров будут отданы под тематический культурно-спортивный парк, для входа бесплатный. Смольный по-прежнему настаивает, что никакой жилой застройки у СКК не будет. 


При этом в конце декабря комиссия по внесению изменений в Генплан рассмотрела и рассортировала заявки по Московскому району. От горожан поступил ряд предложений по участку у СКК: перевести его из зоны 3ЖД (среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, а также зоны делового строительства) в рекреационную Р2. Заявки были отклонены. Зато комиссия учла заявку комитета по инвестициям. Он предложил изменить зонирование в соответствии с правилами землепользования и застройки. В этом случае территория от Кузнецовский улицы до параллельной прямой, проведенной по северной границе СКК, станет деловой зоной. Остальное — рекреационные зоны: Р5 — для размещения спортивных сооружений, и Р2 — для зеленых насаждений. Исторический парк «Россия — моя история», как и был, остается деловой зоной. «Сортировка» заявок комиссией — только первый этап. После него предложения должны пройти общественные слушания и затем быть вынесены на рассмотрение парламента.

Компания «ГорКапСтрой», которая занимается проектированием, принадлежит Владимиру Лавленцеву. Он в 2013–2014 годах курировал петербургское ЖКХ в должности вице-губернатора. Примерно в то же время управлением заказчика комитета по энергетике руководил Игорь Забиран; сейчас именно он значится единственным собственником и директором «СКА Арена». Но дело не в том, что они знают друг друга, а в том, с кем знакомы помимо этого. Забиран пришел в управление заказчика из «МТЭР Санкт-Петербург», которая через московский «МТЭР» была связана с «ТЭК Мосэнерго» братьев Ротенбергов. Вице-президентом хоккейного клуба СКА является Роман Ротенберг, а президентом – Геннадий Тимченко: близкая к нему компания «Стройтрансгаз» ранее уже поспешила засветиться у СКК и рассматривается как вероятный исполнитель будущих строительных работ. 

Владимир Лавленцев до переезда в Смольный возглавлял совет директоров компании АРКС: основателем ее был его отец, а совладельцем – Геннадий Тимченко. В 2013 году, уже в должности вице-губернатора, Лавленцев представил подчиненным своего нового советника – Ирину Пермякову. До тех пор она возглавляла тот самый связанный с Ротенбергами «МТЭР Санкт-Петербург», и сменил ее не кто иной, как Игорь Забиран.

График последних событий подсказывает: вопрос реконструкции или перестройки выходит на «проектные мощности». Напомним, противники сноса арены настаивают на том, что мембранная кровля — это уникальный памятник архитектурной и инженерной мысли. Аргумент о ее состоянии они считают неубедительным: по их мнению, даже истончение на 2 мм оставляет достаточный запас прочности, и крышу можно не демонтировать, а ремонтировать. До 1 февраля КГИОП отказывается рассматривать поданные заявления о внесении СКК в реестр выявленных объектов культурного наследия. Если попытки защитников СКК провалятся, своего 40-летия нынешний комплекс не переживет. На вопрос о том, сколько может простоять новое здание, пока существующее только на рендерах, Алексей Даниленко отвечает: «Сегодняшние нормативы — 100 лет». 

Николай Кудин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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