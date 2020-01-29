Матч «Куньлунь» — «Динамо» (Рига) перенесен в Новосибирск

Вспышка заболеваемости новым коронавирусом внесла изменение в расписание матчей Континентальной хоккейной лиги.

В связи с невозможностью проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлунь Ред Стар» и с согласия «Динамо» (Рига) лига приняла решение о переносе места проведения матча между командами, который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск, сообщает официальный сайт КХЛ 29 января.

Первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV были зарегистрированы в конце декабря 2019 года. На 29 января речь уже идет о 6 тысячах заболевших и 132 погибших. Очагом распространения эпидемиологи пока считают рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии, Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции, Японии и ОАЭ.



