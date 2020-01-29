Президент Германии выступил против переписывания истории

Во время своего выступления в Бундестаге Штайнмайер дал свою оценку попыткам использовать историю в качестве оружия.

«Мы должны противостоять инструментализации памяти. <...> Мы в долгу перед историей, жертвами и выжившими», – цитирует 29 января заявление Франка-Вальтера Штайнмайера издание Der Spiegel.

По его словам, переписывание истории приводит к появлению «злых духов в новом облике». Немецкий президент уверен, что необходимо противостоять этническому и авторитарному мышлению в качестве «лучшего ответа на открытые вопросы нашего времени». Он также выступил против того, чтобы история превращалась в «оружие».

Штайнмайер вместе с израильским президентом Реувеном Ривлиным принял участие в «часе памяти» в Бундестаге, который был приурочен к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим.

Напомним, что ранее американский МИД извинился за то, что приписал США освобождение Освенцима. Кроме того, своим видением истории поделилось и немецкое издание Der Spiegel, которое также назвало американцев освободителями Освенцима. Вскоре «чрезвычайно неловкая ошибка» была исправлена. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, избежал упоминания вклада СССР в освобождение Освенцима, отметив при этом украинцев. Однако были и те, кто отдал должное Красной армии. Так, французский президент Эммануэль Макрон назвал действия советских солдат «отважными», а израильский министр иностранных дел Исраэль Кац, встречая президента Владимира Путина в аэропорту Тель-Авива, поблагодарил российского лидера за освобождение Освенцима.



